Фонд гарантування з 20 травня призупинить виплати вкладникам «Імексбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 20 травня призупиняє виплати коштів вкладникам «Імексбанку» для завершення технологічного циклу формування переліку вкладників, які мають право на відшкодування в період ліквідації банку, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, виплати вкладникам будуть поновлені не пізніше семи днів із дня відкликання банківської ліцензії Національним банком України і початку процедури ліквідації та здійснюватимуться вкладникам незалежно від терміну закінчення дії договору.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування продовжив термін тимчасової адміністрації в неплатоспроможному «Імексбанку» на 1 місяць – до 26 травня включно.

Тимчасову адміністрацію введено в «Імексбанк» 27 січня на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

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Нацбанк пояснив рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних порушеннями банківського законодавства і невжиттям акціонерами банку заходів для їх усунення. Крім того, регулятор виявив операції з дострокового повернення інвесторам коштів, залучених на умовах субординованого боргу, проведені банком всупереч забороні НБУ.

У 2014 році Національний банк видав «Імексбанку» кредити на 795 млн грн, зокрема останній кредит був виданий незадовго до введення тимчасової адміністрації, у грудні минулого року.

«Імексбанк» (Одеса) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У липні 2014 року основний акціонер банку, народний депутат і член парламентського комітету з фінансів і банківської діяльності Леонід Клімов, знизив свою участь у статутному капіталі банку до 36,7917% із 41,0608%.