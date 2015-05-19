Україна та Євросоюз продовжать запрошувати Росію на переговори про вільну торгівлю

Переговори щодо функціонування зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом будуть продовжені на технічному рівні в тристоронньому форматі – за участю Російської Федерації, повідомила журналістам заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник Наталія Микольська.

«Угода про зону вільної торгівлі набуває чинності, як і планувалося, з 1 січня 2016 року. Жодних змін у текст угоди вноситися не буде. Однак ми продовжимо працювати на рівні технічних консультацій у тристоронньому форматі за участю російської сторони», - сказала Микольська.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом з 1 січня 2016 року, однак тристоронні консультації у форматі ЄС - Україна – Росія продовжаться. Консультації, як очікується, відбудуться вже найближчим часом і будуть стосуватися практичних аспектів трьох сфер: митного адміністрування, технічних бар'єрів у торгівлі та санітарних і фітосанітарних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року. Проте Євросоюз увів односторонні преференції на експорт українських товарів. Водночас європейські товари в Україні продовжують обкладатися митом.