Гривня на міжбанку різко зміцнилася на 90 копійок

У вівторок, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,07/21,45.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,64/24,14, до російського рубля – 0,4290/0,4390.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,2495 грн/дол., на цей час було підписано 27 угод на суму 26,12 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,00/22,35.