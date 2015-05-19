Гривня на міжбанку різко зміцнилася на 90 копійок
Учора гривня впала до 22,35 за долар, сьогодні вона вже піднялася до 21,45.
У вівторок, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів установилися на рівні 21,07/21,45.
Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,64/24,14, до російського рубля – 0,4290/0,4390.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 установився на рівні 21,2495 грн/дол., на цей час було підписано 27 угод на суму 26,12 млн дол.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 18 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на закриття торгів установилися на рівні 22,00/22,35.