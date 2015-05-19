Депутати погодилися збільшити незалежність Нацбанку

Верховна Рада України прийняла з другої спроби в першому читанні Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо побудови інституційної спроможності Національного банку України», ухвалення якого є однією з структурних маяків до першого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№2742) проголосував 231 депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи парламенту законопроект, перший заступник голови НБУ Олександр Писарук зазначив, що основні зміни до закону про Національний банк стосуються збільшення фіскальної незалежності регулятора і оптимізації його управління та функціонування.

«Збільшення фіскальної незалежності передбачає створення загальних резервів, достатніх для забезпечення діяльності Національного банку, і потім заборона авансового перерахування грошей до бюджету до затвердження фінансової звітності Національного банку міжнародними аудиторами», - сказав він.

Писарук також зазначив, що передбачається збільшення впливу ради Національного банку щодо контролю за внутрішнім аудитом та ризик-менеджментом регулятора. Крім того, за його словами, закон передбачає зменшення чисельності членів ради НБУ, збільшення кількості засідань і введення платності роботи членів ради, а також зменшення чисельності членів правління до 6 осіб.

«Все це відповідає міжнародним стандартам і є напрямком розвитку Національного банку за зразком центробанків розвинених країн світу», - сказав Писарук.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності 12 травня ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти закон про побудові інституційної спроможності Національного банку України за основу, після чого комітет продовжить роботу над документом.

Президент України Петро Порошенко вніс в парламент законопроект про внесення поправок до різних законів щодо розвитку інституційної спроможності НБУ 27 квітня.

Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявляла, що для отримання другого траншу Міжнародного валютного фонду, крім проведення переговорів з кредиторами про реструктуризацію ряду суверенних боргів, до кінця травня потрібно виконати ще ряд умов і прийняти ряд законів, в тому числі про посилення незалежності Нацбанку.

Міжнародний валютний фонд схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки. Перший транш у рамках нової програми в 5 млрд дол. отримано 13 березня.

Другий і всі наступні транші МВФ можуть бути отримані за підсумками щоквартальних оціночних місій Фонду. Чергова місія фонду розпочала роботу в Києві 12 травня.