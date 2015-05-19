Головою Антимонопольного комітету став Терентьєв

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 народних депутатів із 330, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомлялося, Терентьєв з квітня 2012 працює в ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на посаді заступника генерального юрисконсульта підприємства.

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Ще раніше Терентьєв керував правовим забезпеченням діяльності американської фармацевтичної компанії "Брістол-Майерс Сквібб України"; працював радником з правових питань в міжнародній тютюновій компанії ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна"; у міжнародній торговій компанії групи МЕТРО - ТОВ "МЕТРО Кеш енд Кері Україна", обіймаючи посади начальника юрвідділу, начальника відділу фінконтролю, директора департаменту координації розвитку, директора з контролю дотримання законодавства та корпоративних стандартів.