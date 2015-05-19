У Яценюка пояснили, навіщо їм право зупиняти виплати зовнішніх боргів

Кабінет міністрів України вносить до Верховної Ради проекти законів, які надають урядові право призупинити виплати за деякими зовнішніми зобов'язаннями з державного і гарантованого державою боргу України. Закони захистять активи держави і державного сектору країни в разі атаки недобросовісних кредиторів.

Про це йдеться в заяві Кабінету міністрів, переданому УНІАН.

«У разі атаки недобросовісних кредиторів на Україну, цей мораторій захищає активи держави і державного сектору. Будь-який мораторій, оголошений відповідно до нового закону, в майбутньому не вплине на наші двосторонні і багатосторонні боргові зобов'язання, і не впливатиме на наші внутрішні зобов'язання», - йдеться в заяві.

За інформацією Кабміну, дію закону спрямовано на зовнішні суверенні прямі й гарантовані зобов'язання, зазначені у додатку до закону, крім зобов'язань двох державних банків і «Укрзалізниці».

Кабмін наголошує, що отримання ним такого права не вплине ні на стабільність банківської системи країни, ні на курс української гривні. «Але прийняттям цього закону ми просимо наших іноземних приватних кредиторів приєднатися до підтримки України й розділити з нами важкий тягар», - наголошується в заяві.

Кабмін нагадав, що Україна перебуває у важкій економічній ситуації, а виплати тільки за валютним борговими зобов'язаннями впродовж наступних 4 років становлять близько 30 млрд доларів США, включаючи обслуговування й повернення боргу. «Уряд має право спрямовувати кошти, які сплачують платники податків в Україні, на потреби її громадян, а не на повернення кредитів, отриманих клептократичним режимом Януковича», - наголошується в заяві.

Уряд констатує, що США, Європейський Союз і міжнародні фінансові інститути підтримують Україну в цей важкий час. «Але важливо, аби власники наших боргових зобов'язань також зробили свій вклад у ці зусилля. Отримавши підтримку - 3,1 млрд доларів, ми сплатили 2,4 млрд доларів США. І тому 15,3 млрд дол. - це зниження тиску на платіжний баланс за наступні 4 роки, які ми очікуємо за результатами переговорів з нашими міжнародними комерційними кредиторами шляхом реструктуризації боргів», - йдеться в заяві.

Кабмін наголошує, що без потужної участі комерційних кредиторів Україна не зможе стабілізувати ситуацію і повернутися до економічного зростання в 2016 році.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерело в уряді повідомило УНІАН, що Кабінет міністрів розробляє проект закону про надання уряду права вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів. За його інформацією, в перелік боргів, на виплату яких може бути накладено мораторій, не входять борги перед МВФ, ЄБРР та іншими інституційними кредиторами.

Правом на мораторій Кабмін зможе скористатися лише стосовно боргів, закріплених рішенням уряду в переліку частини державного і квазідержавного боргу, що підлягає реструктуризації, за винятком паперів держбанків – «Ощадбанку» й «Укрексімбанку» і паперів Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»).