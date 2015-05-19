Силовики просять збільшити фінансування оборонних відомств на 17 мільярдів гривень - Мінфін

«До Міністерства фінансів звернулися 10 відомств, які займаються обороною і правоохоронною діяльністю в Україні, з проханням збільшити фінансування в цілому більш ніж на 17 млрд гривень, зокрема у зв'язку зі зростанням чисельності особового складу Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Мінфін розуміє надзвичайну важливість фінансування оборонних витрат і пріоритет забезпечення обороноздатності нашої країни. У зв'язку з цим міністерство має намір докласти зусиль, щоб знайти можливості для фінансування потреб забезпечення обороноздатності нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України звернулося до Кабінету міністрів України з проханням виділити додатково 7,7 млрд грн у зв'язку із збільшенням чисельності української армії та проведенням мобілізації.

Читайте такожМіноборони просить Кабмін додатково виділити 7,7 мільярда гривень для забезпечення ЗСУ

У березні поточного року президент України Петро Порошенко підписав закон про збільшення чисельності Збройних сил України до 250 тис. осіб, а з квітня в Україні стартувала п'ята хвиля мобілізації.

У бюджеті України на 2015 рік, порівняно з 2014 роком, фінансування армії було збільшено майже вдвічі - до 45 млрд грн, з яких, за словами керівництва Міноборони, 14 млрд грн буде відправлено на розвиток озброєння.