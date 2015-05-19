Майно неплатоспроможних банків продадуть на біржі

Активи неплатоспроможних банків реалізовуватимуться на електронних майданчиках, на даний момент інформація про активи 15 банків, що знаходяться на балансі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, надходить на "Універсальну товарно-сировинну біржу".

Про це на прес-конференції сказав директор департаменту реалізації планів урегулювання та управління активами неплатоспроможних банків Фонду гарантування Андрій Шевченко.

«Зараз на електронний майданчик надають інформацію близько 15 банків, інші банки проводять інвентаризацію та готують інформацію у визначеному форматі», - сказав він, додавши, що ціна на активи буде відповідати ринковій.

За його словами, на платформі будуть представлені як власна нерухомість банків, так і конфіскована у позичальників.

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У коментарі кореспонденту УНІАН Шевченко повідомив, що оцінна вартість активів 50 банків, що знаходяться на балансі Фонду гарантування, становить близько 131 млрд грн.

За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості Сергія Злидня, велику частину з цих активів представляють саме об'єкти нерухомості, які необхідно реалізувати.

Процедура проведення продажу нерухомості на електронному майданчику, на його думку, дозволить отримати прозорішу інформацію про продажі, оживити національний ринок нерухомості й відновити ділову активність.

Як повідомляв УНІАН, станом на 14 травня 2015 року Національний банк визнав неплатоспроможними 50 банків.