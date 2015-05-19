ВР включила до порядку денного законопроекти щодо мораторію на виплати зовнішніх боргів
Верховна Рада включила до порядку денного сьогоднішнього засідання урядовий законопроект про мораторій на виплати зовнішніх боргів.
Верховна Рада включила до порядку денного сьогоднішнього засідання урядовий законопроект “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом” (№2898), а також урядовий законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом” (№2899).
Читайте такожКабмін хоче отримати право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргівЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 234 народних депутати із 330, зареєстрованих в сесійній залі.
Наразі з приводу цих законопроектів у сесійній залі виступає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.