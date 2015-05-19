ВР включила до порядку денного законопроекти щодо мораторію на виплати зовнішніх боргів

Верховна Рада включила до порядку денного сьогоднішнього засідання урядовий законопроект “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом” (№2898), а також урядовий законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону “Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом” (№2899).

Читайте такожКабмін хоче отримати право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргівЯк передає кореспондент УНІАН, за це рішення з другої спроби проголосували 234 народних депутати із 330, зареєстрованих в сесійній залі.

Наразі з приводу цих законопроектів у сесійній залі виступає прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.