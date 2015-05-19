Яценюк кредиторам: наші діти і внуки не повинні платити за боргами Януковича

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав приватних кредиторів – власників державних і квазідержавних паперів допомогти Україні реструктуризувати частину держборгу і таким чином зробити реальні кроки з подолання російської агресії.

Про це Яценюк заявив, представляючи народним депутатам урядовий законопроект про надання уряду права на введення мораторію на виплату зовнішнього боргу.

«Ми відчуваємо підтримку міжнародних партнерів, але цієї підтримки недостатньо, якщо ми не будемо приймати жорсткі й правильні рішення для того, щоб зняти боргове навантаження на бюджет, щоб наші діти й наші онуки не сплачували борги Віктора Януковича, - сказав Яценюк. – З боку приватних кредиторів повинні бути зроблені кроки з допомоги українському народу подолати російську агресію, стабілізувати економічну ситуацію і стати європейською країною з європейським способом життя».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада надала Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.

Представляючи проект закону, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що йдеться про зобов'язання лише відносно приватних кредиторів. «Не йдеться про державні банки, які виплачують зобов'язання. Крім того, ця операція не має жодного впливу ні на українські банки, ні на валютно-обмінний курс, а навпаки, матиме позитивний вплив, бо після цієї операції борги України будуть менші, а, отже, довіра кредиторів й інвесторів буде більшою, тому що економіка буде здоровішою», - сказав Яценюк.

При цьому він звернувся до кредиторів з пропозицією дослухатися до пропозиції уряду й реструктуризувати борги України на умовах, які запропонував уряд. «У найближчі 4 роки нам треба зменшити навантаження на країну на суму загалом 15 млрд дол.», - сказав Яценюк.

Він також додав, що своїм правом уряд може скористатися чи не скористатися – залежно від розвитку переговорного процесу з кредиторами.