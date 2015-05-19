Україна до кінця року витратить на обслуговування держборгу 90 мільярдів гривень

Україна в рамках виконання своїх боргових зобов'язань до кінця 2015 року витратить на обслуговування держборгу близько 90 млрд грн, повідомив, виступаючи в парламенті, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

При цьому, за його словами, загальний обсяг боргових платежів за зовнішніми та внутрішніми боргами в найближчі 4 роки становитиме близько 47 млрд дол. При цьому Яценюк нагадав, що загальний обсяг держборгу на поточний момент становить близько 70 млрд дол, причому основна його частина - близько 40 млрд. дол. була сформована за часів президентства Віктора Януковича.

«Тільки цього року сума на зовнішні виплати дорівнює сумі, яка передбачена в бюджеті на всю національну безпеку і оборону, а це - 90 млрд грн, - сказав Яценюк. – За 4 роки Україна має віддати тільки зовнішніх боргів 30 млрд дол. США. Крім зовнішніх боргів, ми маємо віддати внутрішні борги – це ще близько 17 млрд дол. Тобто, ми винні 47 млрд дол. З кишень українців ми сплачувати ці борги більше не можемо».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада надала Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.

Представляючи проект закону, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив, що йдеться про зобов'язання лише відносно приватних кредиторів. «Не йдеться про державні банки, які виплачують зобов'язання. Крім того, ця операція не має жодного впливу ні на українські банки, ні на валютно-обмінний курс, а навпаки, матиме позитивний вплив, бо після цієї операції борги України будуть менші, а, отже, довіра кредиторів й інвесторів буде більшою, тому що економіка буде здоровішою», - сказав Яценюк.

При цьому він звернувся до кредиторів з пропозицією дослухатися до пропозиції уряду й реструктуризувати борги України на умовах, які запропонував уряд. «У найближчі 4 роки нам треба зменшити навантаження на країну на суму загалом 15 млрд дол.», - сказав Яценюк.

Він також додав, що своїм правом уряд може скористатися чи не скористатися – залежно від розвитку переговорного процесу з кредиторами.