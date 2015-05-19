Луценко про мораторій на виплату боргів: або домовляться з кредиторами, або технічний дефолт

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час обговорення законопроектів перед голосуванням.

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Депутат зазначив, що це не простий документ, який “дасть можливість або домовитися з кредиторами, або ми увійдемо у технічний дефолт”.

“Ми свідомо це розуміємо і ми даємо можливість уряду вирулити ситуацію”, - сказав Луценко і додав, що країна знаходиться у дуже важкій економічній ситуації.

Відповідно, зауважив він, ухвалюється адекватне цій ситуації, але дуже важке рішення.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 19 травня, ухвалила урядовий закон "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом".

Також ВР ухвалила пов'язаний з попереднім закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом".