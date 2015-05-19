Луценко про мораторій на виплату боргів: або домовляться з кредиторами, або технічний дефолт
Лідер фракції «Боку Петра Порошенка» Юрій Луценко вважає, що урядовий закон про право запровадження мораторію на виплату зовнішніх боргів дасть змогу або домовитися з кредиторами, або піти в технічний дефолт.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час обговорення законопроектів перед голосуванням.
Читайте такожЕкс-глава казначейства США: від реструктуризації боргу залежить економічна життєздатність України
Депутат зазначив, що це не простий документ, який “дасть можливість або домовитися з кредиторами, або ми увійдемо у технічний дефолт”.
“Ми свідомо це розуміємо і ми даємо можливість уряду вирулити ситуацію”, - сказав Луценко і додав, що країна знаходиться у дуже важкій економічній ситуації.
Відповідно, зауважив він, ухвалюється адекватне цій ситуації, але дуже важке рішення.
Читайте такожУкраїна vs кредитори: стрижка або дефолт
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 19 травня, ухвалила урядовий закон "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом".
Також ВР ухвалила пов'язаний з попереднім закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям закону України "Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом".