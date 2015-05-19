Тіньова економіка в Україні зросла до рекордного рівня з 2007 року

Тіньова економка в Україні за результатами 2014 року сягнула 42% ВВП, збільшившись на 7% в порівнянні з 2013 роком. Такий рівень став рекордним, починаючи з 2007 року.

Відповідні дані наведені в аналітичному огляді тенденцій тіньової економіки, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, до цього призвели військовий конфлікт на території України, фінансова дестабілізація (дефіцит платіжного балансу, цінові та курсові шоки, а також збитковість виробництва), збільшення адміністративного тиску та панічних настроїв у бізнес-середовищі.

При цьому в топ-5 найбільш "тінізованих" галузей економіки увійшли добувна промисловість, операції з нерухомим майном, переробна промисловість, транспорт і торгівля.

Також в огляді наголошується, що показник тіньової економіки на рівні вище 40% в регіональному розрізі характерний для країн Латинської Америки і Африки.

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Як повідомляв УНІАН, за даними експертів, в 2012 році частина тіньового сектора економіки України становила близько 32% ВВП, в 2013 – 35% ВВП, а в першому кварталі 2014 року – 40% ВВП.