Військовослужбовцям збережуть невикористані відпустки на наступний рік

Проект Закону щодо відпусток військовослужбовцям № 2234, який передбачає внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", прийнятий Верховною Радою 19 травня 2015 року в цілому 254 голосами.

Законопроект, поданий народними депутатами Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю Олександром Третьяковим та Глібом Загорієм, надає право військовослужбовцям, які не використали в умовах особливого періоду право на щорічну основну відпустку, використати її протягом наступного календарного року, у тому числі декількома частинами.

«Наші військовослужбовці – це сучасні герої нації, які під час тривалого перебування держави у стані особливого періоду зберігають відданість своєму народові та несуть службу на сході країни, нехтуючи власним відпочинком. Тяжкі часи закінчаться, але вже сьогодні нам вкрай важливо забезпечити наших воїнів впевненістю у тому, що вони зможуть повною мірою використати належний їм для відпочинку та родин час, невикористаний цього року, у році наступному», - прокоментував співавтор закону народний депутат Гліб Загорій.

Закон № 2234 також вносить зміни до абзацу другого пункту 2 статті 10-1 зазначеного Закону і запроваджує однаковий підхід до обчислення тривалості щорічної основної відпустки в році початку військової служби. До цього право отримання відпустки в перший рік військової служби надавалося тільки військовослужбовцям-контрактникам.