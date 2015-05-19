Рада змінила оподаткування зарплат розміром від 12 до 20 тисяч гривень

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати» (реєстраційний номер 2576).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 340 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом збільшено базу оподаткування з 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати, коли ставка податку на доходи фізичних осіб становитиме 15%. З розміру доходів, які будуть перевищувати 17-кратний розмір мінімальної заробітної плати, ставка податку становитиме, як і наразі, 20 %. Ним визначається, що максимальна величина бази нарахування єдиного внеску буде залежати не від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на момент нарахування збору, а від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року.

Законом запроваджується застосування знижувального коефіцієнту для визначення розміру єдиного внеску з 1січня 2016 року на рівні 0,4.

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Голова комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що ці законодавчі зміни стимулюватимуть роботодавців легалізувати доходи найманих осіб. За її словами, цей закон «сприятиме легалізації заробітної плати, зменшить можливості так званої оптимізації заробітних плат саме в цьому інтервалі - це від 12 180 гривень до 20 170 гривень».