Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,20 за долар
18:11, 19 травня 2015Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,3180/23,6500 грн/євро
Середньозважений курс гривні встановився на рівні 21,2526 грн/дол. / Фото dt.ua
У вівторок, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на момент закриття торгів встановилися на рівні 20,90/21,20 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 23,3180/23,6500 грн/євро, щодо російського рубля – 0,4220/0,4280 грн/рубль.
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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 21,2526 грн/дол., на цей час було укладено 525 угод на суму 446,85 млн дол.
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