Депутати відмовилися врахувати зростання долара при індексації доходів

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо відновлення соціальної справедливості та недопущення зубожіння населення» (№1085).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 60 із 309 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Проектом пропонувалося визнати таким, що втратив чинність, Закон «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні». Також пропонувалося внести зміни до Закону «Про індексацію грошових доходів населення», встановивши, що індекс споживчих цін це показник, що характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги (у тому числі, внаслідок коливання курсу гривні по відношенню до основних іноземних валют), які купує населення для невиробничого споживання. Крім того, передбачалося встановити, що під час обчислення індексу споживчих цін враховується динаміка зростання цін внаслідок коливання курсу гривні по відношенню до основних іноземних валют.

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Також пропонувалося відновити дію частини другої статті 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо індексації пенсій.

Депутати від коаліції назвали цей законопроект популістським, який потребує фінансів, котрих на сьогодні немає в державі.