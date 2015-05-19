Рада дозволила соцдопомогу для малозабезпечених сімей, які володіють землею

Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" щодо соціального захисту сімей, члени яких мають у власності чи володінні земельні ділянки (№1350).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 255 народних депутатів із 324 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом зі статті 7 виключається положення щодо того, що державна соціальна допомога не призначається у випадку, коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї (крім сімей, що складаються лише з дітей та осіб, які досягли 65-річного віку, або є інвалідами I та II групи, та сімей, в яких є діти-інваліди) є земельна ділянка площею понад 0,6 га, крім випадків, коли така земельна ділянка з незалежних від сім'ї причин не приносить дохід.

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Як зазначається у пояснювальній записці, у зв’язку із чинним положенням статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" права на отримання державної соціальної допомоги позбавлені, в першу чергу, власники земельних часток (паїв), середній розмір яких в Україні складає 4 га. "А це, в першу чергу, жителі сільської місцевості", - говориться у пояснювальній записці.