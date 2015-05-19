Нацбанк значно підвищив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 20 травня такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2125.2580 (19 травня – 2211.8662)

100 EUR – 2376.0384 (19 травня – 2519.0944)

10 RUR – 4.3216 (19 травня – 4.4941)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 19 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 20,90/21,20 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 23,3180/23,6500 грн/євро, до російського рубля – 0,4220/0,4280 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 21,2526 грн/дол., до цього часу було укладено 525 угод на суму 446,85 млн дол.