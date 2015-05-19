США: Власникам українських облігацій треба подумати про те, щоб піти на жертви

Про це заявив у вівторок, 19 травня, Міністр фінансів США Джейкоб Лью, повідомляє Reuters.

Україна веде переговори про реструктуризацію суверенного і гарантованого державою боргу, аби закрити 15 мільярдів доларів дефіциту бюджету.

Проте переговори зайшли у глухий кут минулого тижня після того, як власники облігацій знову заперечили будь-яку можливість списання основного боргу, а Київ заявив, що цій позиції бракує «доброї волі».

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«Гадаю, що в цій ситуації необхідна комбінація готовності піти на жертви та слідуванням власним інтересам», - сказав під час конференції Джейкоб Лью.