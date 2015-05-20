Порошенко: за день війни на Донбасі Україна платить від $5 до 10 мільйонів
10:54, 20 травня 2015Фінанси
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«Коли ми були на Майдані, ми не очікували, що країна буде втягнута в таку велику війну»,- сказав президент
REUTERS
За один день війни на Донбасі Україна платить від 5 до 10 млн доларів.
Про це президент України Петро Порошенко сказав в інтерв’ю ВВС Україна.
«Коли ми були на Майдані, ми не очікували, що країна буде втягнена у таку велику війну. Ви маєте розуміти, яку ціну Україна платить: від 5 до 10 мільйонів доларів щодня. Для такої небагатої країни як Україна це величезна ціна. 7 тисяч життів – це величезна ціна»,- сказав Порошенко.
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За словами президента, найбільш індустріалізований регіон країни нині окупований, найбільші заводи «або зупинилися, або фізично зруйновані, або їхні можливості перевезені до Росії».
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