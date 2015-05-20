В Україні скоротилася монетарна база і грошова маса

Обсяг монетарної бази в Україні у квітні знизився на 0,5% - до 330,4 млрд грн, грошової маси – на 4,7%, до 976,3 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року монетарна база зменшилася на 0,9%, тоді як грошова маса за цей період зросла на 2%. Обсяг готівки поза банками зріс на 0,4% за квітень і на 1,1% з початку року - до 286,0 млрд грн.

У повідомленні наголошується, що на динаміку грошової маси вплинули переоцінка валютних депозитів унаслідок девальвації національної грошової одиниці.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні у березні зріс на 0,1% - до 332 млрд грн, грошової маси – знизився на 10%, до 1,022 трлн грн, обсяг готівки поза банками за березень зріс на 0,3%.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.