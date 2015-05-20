Росіянам можуть перестати підвищувати пенсії - не вистачає грошей

Мінфін РФ вважає одним із основних джерел бюджетного дефіциту видатки Пенсійного фонду, які зростають через індексацію пенсій, яка не підтримана аналогічним ростом зарплат, пише в середу газета "Ведомости".

"Якщо доходи фонду продовжать зростати повільніше за витрати, це може розірвати всю пенсійну систему", — цитує видання заступника міністра фінансів Максима Орєшкіна.

Мінфін РФ у середу представить на нараді президента з урядом про підготовку бюджету на 2016-2018 роки його попередні параметри у трьох варіантах. Уряду пропонується вибір: продовжувати фінансувати дефіцит позиками або ж привести видатки бюджету у відповідність з новою реальністю — зниженням ціни нафти до 70 доларів за барель, які Мінфін вважає новим довгостроковим рівнем. При цьому резервів для оптимізації без загрози ще більше "посадити" економіку майже не залишилося, за винятком найбільших статей витрат, насамперед — пенсійних, вважає Мінфін.

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Інший варіант — щорічне скорочення витрат на 5% у реальному вираженні до 2017 року, а в 2018 році — їхній розрахунок щодо бюджетного правила. Це вимагає номінального скорочення витрат у 2016 році на 9,9-12,9% (з урахуванням держпрограми озброєнь і без неї), що означає 16%-ве скорочення державних програм у наступному році, ще на 20% — до 2017 року і на 30% — у 2018 році. При цьому трансферт ПФР через індексацію пенсій і виплат по інфляції потрібно збільшити на 1,1 трильйона рублів в 2016 році, на 1,2 трильйона — в 2017 році і 1,7 трильйона — в 2018 році.

На структурну проблему, пов'язану з погіршенням умов зовнішньої торгівлі, необхідно реагувати структурними заходами бюджетної політики, говорить Орєшкін. Мінфін пропонує вирішити проблему законодавчо, каже він, не уточнюючи, як саме. Серед способів, які її вирішують, — прив'язка індексації пенсій до зростання доходів ПФР (вона вже є в законодавстві, але не може бути нижче інфляції): якщо б її застосували в 2015 році, то це заощадило понад 300 мільярдів рублів, сказав Орєшкін.

Заощаджувати на соціальних видатках — охороні здоров'я, освіті — "практично не можна", - впевнений заступник міністра. І не ці витрати причина дисбалансу, додає він. "Але ігнорувати дисбаланс пенсійної системи, проводячи всі скорочення за рахунок інших секторів, — неправильно", — зазначає він.