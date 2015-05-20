Обсяг гривневих депозитів у квітні збільшився вперше з початку року

Обсяг депозитів в українських банках у квітні вперше з початку року зріс на 0,4% у гривні - до 347,500 млрд грн, при цьому тенденція скорочення депозитів у валюті сповільнилася, і обсяг депозитів у валюті у квітні скоротився на 3,1% - до 16,3 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, з початку року гривневі депозити знизилися на 5%, валютні - на 16,3%.

За даними НБУ, зростання гривневих депозитів зумовлено зростанням залишків на рахунках фізичних осіб у квітні на 2,4% (з початку року скоротилися на 7,8%) - до 180,7 млрд грн, при цьому вклади юридичних осіб знизилися у квітні на 1,6% (з початку року знизилися на 1,8%) - до 166,9 млрд грн.

Зниження валютних депозитів зафіксовано і щодо юридичних, і щодо фізичних осіб - на 5,6% - до 4,9 млрд дол., і на 2% - до 11,4 млрд дол., відповідно.

У квітні залишки за кредитами у нацвалюті знизилися на 0,4% (з початку року на 7,3%) - до 514,2 млрд грн, за кредитами в іноземній валюті - на 1,3% (з початку року на 7,3 %) - до 27,8 млрд дол.

Обсяг коррахунків банків у НБУ знизився за місяць на 13% (з початку року на 14,8%) - до 23,2 млрд грн. Сума обов'язкових резервів до формування згідно з встановленими нормативами з 11 березня до 10 квітня становила 48 млрд грн, з 11 квітня до 10 травня - 43,4 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у березні знизився на 2% у гривні - до 345,2 млрд грн, і на 7,4% у валюті - до 16,6 млрд дол.

Обсяг депозитів в українських банках за 2014 рік знизився на 13,7% у національній валюті - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в іноземній валюті - до 19,4 млрд дол.