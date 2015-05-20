У РФ ще сподіваються на виплату Україною $3 мільярдів, незважаючи на мораторій

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході «урядової години в Раді федерації РФ.

«Ми жодних юридичних дій зараз приймати не будемо, у нас є конкретні строки погашення тих самих 3 млрд дол., які були надані шляхом купівлі українських держоблігацій. Ми не стали, хоча й мали на це право, вимагати дострокової виплати цих грошей, але в будь-якому випадку звичайний термін настає в кінці року, і ми свою позицію не змінюємо», - сказав Лавров.

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«Що стосується конкретної реакції на рішення Верховної Ради – це сумно. Є оцінки, що це крок, що говорить не те що про неминучість дефолту, а про те, що цей крок покликаний спровокувати дефолт, щоб потім можна було недорого розкупити всі, що там залишиться від власності в умовах, коли котирування впадуть», - вважає він.

«Я думаю, цивілізований світ відреагує власне в тому ж ключі, що і ми, з точки зору сприйняття цієї ситуації як повної дискредитації режиму, на який робилася ставка. Цивілізований світ давно вже зрозумів, з ким він має справу, зрозумів, що слово свого українська влада не тримає або не може тримати», - сказав Лавров.

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Як повідомлялося, екс-президент України Віктор Янукович у грудні 2013 року домовився, що Росія дасть Україні 15 млрд дол. кредиту. До своєї втечі з України Янукович і його уряд встигло отримати від Москви 3 млрд. дол.

19 травня Верховна Рада надала Кабінету міністрів право вводити мораторій на виплату зовнішніх боргів приватним кредиторам, обмеживши термін прийняття такого рішення 1 липня 2016 року.