Гривня на міжбанку зміцнилася до 21,10 за долар

У середу, 20 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,65/21,10 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,95/23,45 грн/євро, до російського рубля – 0,4120/0,4220 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 20,8548 грн/дол., до цього часу було укладено 19 угод на суму 5,21 млн дол.