Заборгованість українських банків перед НБУ зросла на 6,4 мільярда гривень





«У квітні сальдо (різниця) між обсягами наданих НБУ банкам України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредитів та обсягами повернення раніше наданих кредитів становило 6,4 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, середньозважена процентна ставка за операціями підтримки ліквідності банків за цей період становила 32,18% річних.

Також повідомляється, що в березні обсяг розміщення депозитних сертифікатів НБУ серед банків на 9,1 млрд грн перевищив погашення раніше розміщених сертифікатів. Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації ресурсів у банків становила 21,33% річних.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків за кредитами НБУ в березні зріс на 1 млрд грн.

У 2014 році НБУ видав кредити рефінансування на термін більше 30 календарних днів на загальну суму 115,613 млрд грн 75 банкам. Із урахуванням повернення наданих кредитів на 189,430 млрд грн, загальний обсяг заборгованості банків станом на 1 січня 2015 року становив 108,950 млрд грн.