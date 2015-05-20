Нерухомість банків Курченка та Новинського продадуть на аукціонах

Про це повідомляється на сайті Фонду гарантування з посиланням на заяву директора департаменту фонду Андрія Шевченка.

«Найбільший сегмент нерухомості зараз будуть виставляти неплатоспроможні банки «Форум» і «Брокбізнесбанк». Найближчим часом ми будемо підключати наших партнерів, біржові майданчики для пошуку клієнтів, які зацікавлені у придбанні тих чи інших об'єктів», - сказав Шевченко.

Він підкреслив, що фонд робить все для того, щоб продаж активів неплатоспроможних банків був відкритим, прозорим і зручним для споживачів.

Також повідомляється, що брати участь в аукціонах можуть всі бажаючі, а перелік активів до продажу доступний на сайті фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк "Форум" з 14 березня 2014 року, після чого 13 червня Національним банком було прийнято рішення про ліквідацію банку.

Банк «Форум» (м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків. Банк належить підконтрольній «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр).

Фонд гарантування почав процедуру ліквідації «Брокбізнесбанку» 11 червня 2014 року на підставі рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідації. З 3 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація.

«Брокбізнесбанк» працює на ринку України з 1991 року і входив до групи великих банків. Основним власником банку є група ВЕТЕК Сергія Курченка.