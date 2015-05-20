Яценюк обіцяє єдиний веб-портал про витрати держкоштів

Кабінет міністрів України має намір запустити єдиний веб-портал використання державних коштів, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«В уряді буде створено єдиний веб-портал використання державних коштів», - сказав прем'єр, зазначивши, що відповідне рішення буде закріплено розпорядженням уряду.

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Як очікується, портал стане продовженням політики уряду з досягнення публічності та прозорості у сфері державних закупівель і використання бюджетних асигнувань.