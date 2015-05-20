Майже 100 тисяч українських підприємців до 1 липня мають установити касові апарати

Із 1 липня 2015 року 96,7 тис. фізичних осіб - підприємців, які працюють за правилами третьої групи платників єдиного податку, повинні згідно зі змінами до податкового кодексу використовувати касові апарати.

Про це в ході прес-конференції повідомила заступник міністра фінансів України Олена Макеєва.

За словами Макеєвої, станом на 1 січня 2015 року всього зареєстровані 284,2 тис. фізичних осіб - платників єдиного податку 3 групи, поза тим, 66% з них отримують доходи від юридичних осіб й безготівковій формі й не мають використовувати касові апарати.

«РРО (реєстратори розрахункових операцій - УНІАН) потрібні, за нашими даними, тільки 96,7 тис. осіб - платників податків 3 групи», - сказала вона.

Як нагадала присутня на прес-конференції директор департаменту методологічної роботи з питань оподаткування Державної фіскальної служби Неля Привалова, з 1 липня 2015 року вимога щодо обов'язкового застосування РРО поширюється на платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року зазначена вимога поширюється також на підприємців - платників єдиного податку другої групи.

За словами Привалової, збільшення кола підприємців, які використовують РРО, скоротить кількість контрафактного товару.

"Це той обсяг тіньової економіки, від якого ми хочемо позбутися, і використання касових апаратів у цьому нам допоможе", - сказала вона.

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Привалова зазначила, що в органах ДФС 4 тис. підприємців третьої групи вже зареєстрували свої РРО, і близько 10 тис. підприємців замовили апарати у виробників.

За її словами, Фіскальна служба не штрафуватиме платників податків, які не встигнуть до 1 липня встановити касові апарати, але до цього терміну мати договори на його придбання.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року в Україні набрали чинності законодавчі норми про дистанційний моніторинг касових операцій, які передбачають впровадження системи електронної касової звітності.

Відповідно зі змінами до податкового кодексу від 28 грудня 2014 року, в Україні запроваджено поетапне розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, послуг.

Впровадження обов'язкового використання РРО є однією з вимог Міжнародного валютного фонду в рамках програми співпраці з Україною.