Угоду про макрофінансову допомогу ЄС Україні підпишуть на саміті в Ризі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом Словаччини Андреєм Кіскою сьогодні в Києві.

"Завтра на саміті "Східного партнерства" у Ризі буде підписана остаточна угода про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд 800 мільйонів євро", - повідомив Порошенко.

Читайте такожЄвропарламент вирішуватиме питання виділення Україні 1,8 млрд євро у другій половині березняРазом з тим він висловив впевненість, що реструктуризація українських боргових зобов'язань буде проведена за підтримки міжнародних партнерів.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня Європейська Рада ухвалила рішення про виділення Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.

Кошти виділяються з метою стабілізації економіки України та на проведення реформ, покращення платіжного балансу, як визначено Міжнародним валютним фондом.

Допомога буде доступна впродовж 2,5 років і надаватиметься у вигляді кредитів, які виплачуватимуться у три етапи.

У квітні Європейський парламент переважною більшістю голосів схвалив надання Україні 1,8 млрд євро макрофінансової допомоги.