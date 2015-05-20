Українські банки за 4 місяці отримали майже 83 мільярди гривень збитків

Банківська система України за підсумками січня-квітня 2015 року отримала 82,802 млрд грн збитків, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, на фінансовий результат банківської системи негативно вплинули збитки банків, віднесених до категорії неплатоспроможних і в яких були введені тимчасові адміністрації. На ці банки припадає 68,5 млрд грн, або 83% збитків системи, без їх урахування збиток по системі становив 14,3 млрд грн.

Нацбанк відзначає, що зростання сумарного збитку по системі зумовлений значними обсягами відрахувань в резерви, які за січень-квітень поточного року у 5 разів перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

Читайте такожМайно неплатоспроможних банків продадуть на біржі

Також повідомляється, що доходи банків за січень-квітень порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 32,9% - до 93,054 млрд грн, витрати - на 136,2%, до 175,856 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками січня-березня 2015 року отримала 80,9 млрд грн збитків, у тому числі 80% отриманих збитків сформовані неплатоспроможними банками.

У 2014 році банківська система України отримала 52,966 млрд грн збитків.