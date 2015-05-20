Москва знову погрожує Києву введенням мит через вільну торгівлю України з ЄС

Голова Міністерства економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв заявляє, що Росія введе мита для українських товарів у разі непідписання юридично зобов'язуючих документів, що враховують інтереси РФ при імплементації Угоди про асоціацію України і Євросоюзу з 1 січня 2016 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним, коментуючи тристоронні переговори в Брюсселі.

«Ми не порушували питання про продовження цієї 15-місячної перерви, бо просто так втрата часу нам не потрібна, нам потрібно досягати результату: або насправді почули, і ми отримуємо юридично зобов'язуючі документи, які влаштовують нас, або ми будемо змушені діяти відповідно до 959-ї постанови уряду («Про введення ввізних мит щодо товарів, країною походження яких є Україна» від 22 вересня 2014 року - УНІАН) », - сказав Улюкаєв.

Він стверджує, що «стурбованість РФ» знайшла розуміння з боку європейських та українських колег. «Домовилися, що експерти починають роботу по групах, для того щоб готувати до липня ті документи, статус яких ще належить уточнити. Це можуть бути протоколи до угоди України та ЄС, можуть бути окремі угоди, які входять до єдиного пакету з цією угодою і які мають набрати чинності одночасно з цією угодою», - сказав Улюкаєв.

Він повідомив, що за підсумками цієї роботи до кінця липня РФ має прийняти рішення, чи влаштовує її такий набір документів.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Нещодавно Росія знову звернулася до Євросоюзу з проханням відкласти до 2017 року введення в дію економічної частини Угоди про асоціацію України та ЄС. Проте в Євросоюзі запевнили, що відстрочення економічної частини асоціацію не буде.

18 травня в Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Євросоюзом і РФ щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення ЗВТ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ більше не має заперечень щодо повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.