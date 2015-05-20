Гривня на міжбанку зросла вже до 21,05 за долар

У середу, 20 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 20,55/21,05 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро - на рівні 22,8390/23,3880 грн/євро, до російського рубля – 0,4110/0,4210 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 20,8127 грн/дол., на цю годину було укладено 526 угод на суму 473,76 млн дол.