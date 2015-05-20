Греція погрожує дефолтом у разі неотримання грошей від кредиторів

Уряд прем'єр-міністра Алексіса Ципраса сподівається досягти угоди про допомогу в обмін на реформи найближчими днями, проте Євросоюз і МВФ менш оптимістичні й кажуть, що переговори просуваються надто повільно для цього, пише Рейтер.

Грецькі чиновники тепер указують на те, що наближається термін нових платежів МВФ на загальну суму близько 1,5 мільярда євро ($1,7 мільярда), і хочуть укласти угоду до 5 червня, коли необхідно зробити перший транш фонду в розмірі 300 мільйонів євро.

"Настав момент, коли переговори наближаються до критичної точки. Настав момент істини, 5 червня, - сказав Нікос Філіс, представник партії Сіріза, телеканалу ANT1. - Якщо до цього дня не буде угоди, яка вирішить нинішню фінансову проблему, вони не отримають ніяких грошей".

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Переговори між Грецією та її кредиторами опинилися в глухому куті через вимоги Афін скасувати трудову і пенсійну реформи, а також знизити бюджетні орієнтири, встановлені в рамках її програми допомоги.

Серед поступок, на які йдуть Афіни - введення спеціального податку на банківські трансакції, однак його обговорення тільки почалося, повідомили два джерела, близькі до переговорів.

Уряд Ципраса дав зрозуміти, що, якщо переговори проваляться, він у першу чергу заплатить пенсіонерам і держслужбовцям, перш ніж обслуговувати борг.

Аналітики кажуть, що брак грошей у країні посилюється і рано чи пізно їй знадобиться нова фінансова допомога, щоб уникнути банкрутства. Рейтингове агентство Moody's повідомило, що велика ймовірність введення контролю за капіталом і заморожування депозитів у країні, оскільки вкладники виводять гроші з банків, побоюючись національного банкрутства та виходу Греції з єврозони.