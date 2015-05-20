Росія висунула свої вимоги до угоди Україна-ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр економічного розвитку РФ Олексій Улюкаєв сказав на нараді з президентом Росії Володимиром Путіним, коментуючи тристоронні переговори Україна-ЄС-РФ у Брюсселі щодо економічної частини угоди.

«Ми зафіксували все ж таки можливість просування у короткі терміни - до кінця липня - з тієї занепокоєності, яку ми висловлювали. При цьому наша позиція: ми маємо дійсно підстави для того, щоб вже сьогодні запроваджувати заходи у відповідь щодо режиму найбільшого сприяння, оскільки наші українські колеги проводять політику латентного упровадження деяких положень цієї угоди, що суперечить нашим вересневим домовленостям», - сказав Улюкаєв.

Водночас він наголосив, що є можливість позитивного розв‘язання. «Ми висунули перелік із шести базових пунктів, який і був обговорений на цій зустрічі», - повідомив Улюкаєв.

За його словами, перший пункт – у сфері тарифного регулювання, «чутливі для нас товарні позиції, за якими РФ пропонує встановити перехідні періоди до лібералізації їх відповідно до угоди України і ЄС».

Як зазначив Улюкаєв, Росія порушила питання митного адміністрування, налагодження відповідного електронного документообігу, інформаційної взаємодії, визначення країни походження товарів, щоб правильно використовувати преференційний режим, щоб під нього не потрапляли товари походженням із третіх країн.

Щодо технічного регулювання, він підкреслив, що РФ вважає правильним зберегти ситуацію, в якій українські компанії мають можливість вибору між стандартами, що діють за угодами СНД, і європейськими стандартами.

Улюкаєв назвав важливим також підключення України до системи електронної сертифікації, яка працює в рамках Євразійського економічного союзу, щоб бути упевненими в достовірності відповідних даних, а також збереження дії системи сертифікатів.

Читайте такожРосія підтвердила, що не вимагає відтермінування вільної торгівлі України з ЄСЗа його словами, у сфері енергетики важливо «збереження паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи Російської Федерації та України, щоб не було необхідності вводити в дію запасні генеруючі і мережеві потужності».

Відповідаючи на питання Путіна, Улюкаєв повідомив, що дата наступної тристоронньої зустрічі не визначена, але експерти починають працювати у двотижневий термін, і повинні доповісти на міністерський рівень до початку липня.

«У липні передбачається, після того як експерти нададуть свою доповідь, призначити дату наступного політичного заходу», - сказав Улюкаєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну – наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів. Президент України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС у повному обсязі.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення введення положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Нещодавно Росія знову звернулася до Євросоюзу з проханням відкласти до 2017 року набуття чинності економічною частиною Угоди про асоціацію України і ЄС. Проте в Євросоюзі запевнили, що відстрочення економічної частини асоціації не буде.

18 травня в Брюсселі після тристоронніх консультацій між Україною, Євросоюзом та РФ щодо деяких аспектів імплементації угоди про створення ЗВТ міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ не має заперечень проти повної імплементації угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року.