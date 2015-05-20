Офіційний курс гривні стрімко наближається до 20 за долар
20:04, 20 травня 2015Фінанси
3196
Українська валюта сьогодні сильно зміцнилася.
Гривня помітно зросла / Фото УНІАН
Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 21 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 доларів США – 2081.2662 (20 травня – 2125.2580);
100 євро – 2313.9518 (20 травня – 2376.0384);
10 російських рублів – 4.1799 (20 травня – 4.3216).
Читайте такожДепутати погодилися збільшити незалежність Нацбанку
Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні на закриття торгів зросла вже до 21,05 за долар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter