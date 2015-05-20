Офіційний курс гривні стрімко наближається до 20 за долар

Згідно з інформацією сайту Національного банку України, Нацбанк установив на 21 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 доларів США – 2081.2662 (20 травня – 2125.2580);

100 євро – 2313.9518 (20 травня – 2376.0384);

10 російських рублів – 4.1799 (20 травня – 4.3216).

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Як повідомляв УНІАН, гривня на міжбанку сьогодні на закриття торгів зросла вже до 21,05 за долар.