Україна одна з найкорумпованіших у бізнесі країн - EY

Про це свідчить дослідження, проведене міжнародної аудиторської та консалтингової компанією Ernst & Young, пише Deutsche Welle.

Результати опитування 100 працівників великих компаній у порівнянні з минулим роком виявили збільшення з 60 до 80% кількості респондентів, які відповіли ствердно на запитання: "Чи вважаєте ви, що хабарництво та корупція широко розповсюджені у вашій країні?".

За словами керуючого партнера компанії EY в Україні та співголови Центру з дослідження ринків, що швидко розвиваються Олексія Кредісова, таку відповідь можна розглядати як "жовту картку" ефективності та швидкості реформ, що спрямовані на боротьбу з корупцією в Україні.

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"Погіршення оцінки ділового середовища є очевидним. Це могло бути спричинено як зниженням економічних показників на макро- і мікрорівнях, так і невідповідністю темпів розвитку антикорупційних практик в бізнесі та на державному рівні", - вважає він.

Крім того, 24% опитаних в Україні назвали неухильне дотримання антикорупційної політики шляхом до меншої конкурентоздатності їхнього бізнесу.

Як зазначається, 20% опитаних вказали, що вони вважають виправданим навмисне викривлення фінансових результатів, якщо це є необхідним для виживання бізнесу. Натомість в інших країнах такий крок вважають виправданим лише чотири відсотка респондентів.

У EY вважають, що цей факт повинен викликати занепокоєння власників, кредиторів та інших користувачів фінансової звітності.

Водночас опитування EY засвідчило, що найкорумпованішою країною в бізнесі вважається Хорватія, де про поширеність корупції в бізнесі заявили понад 92% місцевих респондентів.

Португалія посіла п’яте місце з результатом 82% опитаних. Україна зайняла сьому сходинку антирейтингу.

У ході дослідження EY були опитані 3,8 тисяч членів рад директорів, керівників середньої і вищої ланки у 38 країнах світу.