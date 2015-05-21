П'ять найбільших банків світу заплатять рекордний штраф - BBC

Чотири банки - JPMorgan, Barclays, Citigroup і RBS - погодилися визнати себе винними у кримінальних звинуваченнях, висунутих їм владою США, повідомляє ВВС Україна.

П'ятий банк - UBS - визнає себе винним у маніпулюванні банківськими обліковими ставками.

Найбільший штраф $2,4 млрд заплатить банк Barclays, який у листопаді минулого року не погодився співпрацювати з розслідуваннями британських, американських і швейцарських регуляторів.

Банк Barclays також звільняє з роботи вісьмох своїх працівників, які були причетні до порушень.

За словами генерального прокурора США Лоретти Линч, починаючи з 2007-го і впродовж п'яти років торговці валютою використовували приватні електронні чати для маніпулювання обмінними курсами.

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Такі дії завдали шкоди "незліченним споживачам, інвесторам та інституціям у цілому світі", каже пані Линч.

Регулятори кажуть, що в період між 2008 і 2012-м роками кілька трейдерів утворили картель і, послуговуючись чатами, маніпулювали курсами валют для власного зиску.

Одного трейдера банку Barclays, якого запросили приєднатися до картелю, попередили про ризики таким чином: "Наламай дров - і будеш спати вночі з одним оком постійно відкритим".

Змовники використали кілька прийомів, а спільним була схема впливу на ціни щоденного фіксування обмінного курсу.

Щоденний рівень обмінного курсу встновлюють, щоб допомогти підприємцям і інвесторам належно оцінити їхні активи і боргові зобов'язання, які вони тримають у кількох валютах.

До лютого цього року це робилося щодня впродовж 30 секунд перед 16.00 за Лондонським часом.

За змовою, що отримала назву "розбудова припасів", трейдер накопичував великі ставки у якійсь валюті і перед визначенням курсу раптово їх скидав.

Інші учасники картелю були поінформовані про такі плани, і собі заробляли на цьому.