Німецький Deutsche Bank розслідує відмивання грошей у московському офісі

Deutsche Bank повідомив Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини (BaFin) про те, що через його московське відділення могли проводитися операції з відмивання грошей, повідомляє онлайн-версія німецького економічного журналу Manager Magazin, передає Прайм.

За інформацією видання, мова йде про суму, еквівалентну щонайменше сотні мільйонів євро: спочатку була проведена позабіржова (over the counter) угода купівлі деривативів, які через кілька секунд було продано на лондонському позабіржовому ринку. В результаті рублі були переведені у фунти стерлінгів. Інших мотивів, наприклад спроби використовувати невеликі цінові відмінності на двох ринках для арбітражу, за даними газети, не простежувалося.

Вчинення угоди поза біржою дозволило уникнути звичайних на біржі процедур забезпечення прозорості, пише видання. При цьому, за його даними, в банку походження грошей також не було перевірено. "Якщо б Deutsche Bank, як зазвичай, перевірив, звідки надходять гроші, угоди ні за що б не відбулися", - сказало Manager Magazin джерело в банку.

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У центральний офіс у Франкфурті направлені фахівці для внутрішнього розслідування з Лондона і Нью-Йорка. Керує розслідуванням Штефан Ляйтнер - директор по Європі (в тому числі курирує Росію) та щодо дотримання процедур.

Федеральне управління фінансового нагляду Німеччини підтвердило виданню, що в курсі цього інциденту.

Deutsche Bank повідомив журналу, що "невелика кількість торговців у Москві" відправлені у відпустку до завершення внутрішнього розслідування, яке буде проведено "відповідно з найвищими стандартами". Deutsche Bank також повідомив, що прийме жорсткі заходи, коли виявить сліди неналежного виконання співробітниками своїх обов'язків.