Глава Американської торгової палати: не можна всі проблеми в державі списувати на війну

Якщо війна не пошириться по Україною, країна буде залучати інвестиції.

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" розповів британець за паспортом Андрій Гундер, який кілька тижнів тому почав виконувати обов'язки президента Американської торгової палати.

"Якщо вона (війна - Ред.) не буде поширюватися на інші регіони, то ні (мова йде про перешкоди для інвестицій - Ред.). Є приклади країн, які перебувають у стані військового конфлікту, але при цьому їх економіка розвивається - той же Ізраїль. Так що, думаю, не можна все списувати на війну", - говорить він.

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Глава Американської торговельної палати переконаний, що Україна має розпочати діалог з інвесторами, з бізнес-спільнотою, пояснюючи, що відбувається у країні.

"Наприклад, нещодавно я був на заводі Антонова, де представляли новий літак. На відкритті не були присутні ані президент, ані прем'єр. Чому? Якщо країна запускає новий літак, про це потрібно голосно заявляти", - впевнений Гундер.

Також він зазначає, що нова влада почала слухати бізнес, але наступний важливий етап — це почати чути та щось робити. Він каже, що інвестори, бачачи, що у владі перебувають люди з бізнесу, вірять, що тут можна робити бізнес.

Повний текст інтерв'ю Андрія Гундера читайте у випуску журналу "Новое время" 22 травня.