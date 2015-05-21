ООН різко погіршила прогноз щодо економіки Росії
У грудні експерти всесвітньої організації вважали, що економіка РФ зросте на 0,2%, тепер вони пророкують їй падіння на 3%
Організація об'єднаних націй (ООН) різко погіршила прогноз щодо ВВП Росії на 2015 рік.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь департаменту з економічних і соціальних питань ООН.
У грудні експерти всесвітньої організації вважали, що економіка РФ зросте на 0,2%, тепер вони пророкують їй падіння на 3%. Крім того, погіршений прогноз на 2016 рік: в ООН вважають, що Росію очікує стагнація. Раніше передбачалося зростання на 1,2%.
При цьому прогноз по Росії гірший, ніж по країнах СНД. У 2015 році їм пророкують падіння на 2,1%, в 2016-му — збільшення на 0,9%.
Фахівець департаменту з економічних і соціальних питань Григор Агабекян пояснив, що перегляд прогнозу щодо російської економіки пов'язаний швидше зі зниженням цін на нафту, ніж з міжнародними санкціями. У минулому звіті експерти ООН базувалися на середній ціні на нафту в 90 доларів за барель (зараз барель Brent торгується близько 65 доларів – ред.)
Агабекян розповів, що в ООН очікують середню вартість нафти на рівні 60 доларів в 2015 році і 70 доларів — в 2016 році. Експерт зазначив, що в поточних умовах Росії потрібно зменшувати залежність від зовнішніх факторів, диверсифікувати економіку і покращувати інвестиційний клімат.
У той же час, експерт зазначив, що найбільш негативні прогнози щодо російської економіки не матеріалізувалися.
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За підсумками першого кварталу, ВВП Росії впав на 1,9%. Згідно з прогнозом Мінекономрозвитку в 2015 році економіка РФ скоротиться на 3%. У Рахунковій палаті очікують, що спад в економіці буде істотно глибшим, приблизно як в кризу 2008-2009 років. Тоді ВВП знизився на 7,8%.
У МВФ вважають, що економіка Росії за підсумками року скоротиться на 3,8%. Банк Morgan Stanley чекає, що ВВП впаде на 5%.