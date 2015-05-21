Євросоюз обіцяє малому бізнесу України, Молдови та Грузії €3 мільярди

Про це заявив президент ЄІБ Вернер Хойер під час свого виступу на бізнес-форумі Східного партнерства в Ризі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, угода має бути підписана в четвер. Раніше таку можливість коротко анонсував комісар Йоханнес Хан.

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"Це дозволить підтримати виробників Молдови, України та Грузії, щоб вони могли користуватися перевагами ЗВТ", - пояснив президент ЄІБ.

За його словами, кошти будуть виділятися на адаптацію виробництв названих країн до стандартів ЄС. "Раніше така допомога надавалася Молдові, тепер розширимо і на інші країни", - додав він.

"Кошти будуть надаватись спільно з ЄБРР", - підкреслив президент ЄІБ.

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Хойер також назвав вищу суму кредитної лінії, ніж говорив напередодні Йоханнес Хан.

"Загальна сума допомоги досягне 3 млрд євро, частина буде надана на безповоротній основі", - повідомив Вернер Хойер. Нагадаємо, Хан говорив про 2 млрд євро.