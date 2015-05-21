Гривня продовжує зміцнюватися - на міжбанку 20,75 за долар

У четвер, 21 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 20,58/20,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 22,91/23,12 грн/євро, до російського рубля – 0,4120/0,4160 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 20,6866 грн/дол., до цієї години було підписано 27 угод на суму 12,9 млн дол.