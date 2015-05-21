Рубль падає через плани Банку Росії збільшити купівлю валюти

Рубль показує негативну динаміку на торгах четверга після коментарів ЦБР про можливість зміни обсягів інтервенцій, що було сприйнято ринком як ризик збільшення щоденних купівель валюти регулятором, але продажі експортної виручки і подорожчання нафти пом'якшують поточну негативну динаміку.

Про це пише Рейтер.

Реакцією став рух долара на початку біржових торгів на сесійний максимум 50,15 рубля, після чого учасники ринку зазначили появу валютних "офферів" від експортерів.

На 12.40 за київським часом долар розрахунками "завтра" вже торгувався на Московській біржі біля позначки 49,80 рубля, що на 0,2 відсотка вище попереднього біржового закриття.

Євро на 12.40 оцінювався у 55,53 рубля, що на 0,7 відсотка вище попереднього закриття.

Читайте такожБанк Росії вирішив знизити ключову ставку до 12,5%"Рубль почав сесію зі зниження, після того як з'явилися очікування розширень інтервенцій ЦБ. Центробанк провів чергові вербальні інтервенції, покликані остудити спекуляції на зростанні рубля", - вважають аналітики банку Нордеа. Водночас вони вказують на те, що експортери нарикінці місяця купуватимуть рубль під сплату майбутніх податків, і це підтримає рубль, "хоча в середньотерміновій перспективі долар бачиться все ж вище 50 рублів".

Центробанк із 13 травня купує валюту на ринку, до $200 мільйонів на день, для поповнення своїх резервів. За 5 торговельних сесій ЦБ купив майже $1 мільярд.