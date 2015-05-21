Російський Мінфін передумав: пік падіння економіки ще не пройдений

За підсумками 2015 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії скоротиться на 2,5%, при цьому пік падіння припаде на липень-вересень.

Як пише РБК, про це повідомив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов за підсумками зустрічі з місією МВФ.

Читайте такожООН різко погіршила прогноз щодо економіки Росії«Нам удалося прийняти вірні рішення за минулі місяці, й ситуація у фінансовій сфері має тенденцію до стабілізації. Падіння ВВП поточного року оцінюється у 2,5%, пік падіння припаде на 3-й квартал, до кінця року ситуація покращиться», — цитує Сілуанова прес-служба Мінфіну на своїй офіційній сторінці у Twitter.