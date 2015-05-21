Російський Мінфін передумав: пік падіння економіки ще не пройдений
Раніше Сілуанов заявляв, що пік падіння російської економіки припаде на 1-й квартал 2015 року, тепер уже очікує найбільшого зниження ВВП у 3-му кварталі.
За підсумками 2015 року валовий внутрішній продукт (ВВП) Росії скоротиться на 2,5%, при цьому пік падіння припаде на липень-вересень.
Як пише РБК, про це повідомив міністр фінансів Росії Антон Сілуанов за підсумками зустрічі з місією МВФ.
Читайте такожООН різко погіршила прогноз щодо економіки Росії«Нам удалося прийняти вірні рішення за минулі місяці, й ситуація у фінансовій сфері має тенденцію до стабілізації. Падіння ВВП поточного року оцінюється у 2,5%, пік падіння припаде на 3-й квартал, до кінця року ситуація покращиться», — цитує Сілуанова прес-служба Мінфіну на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Падение ВВП в текущем году оцениваем в 2,5%, пик падения придется на третий квартал, к концу года ситуация улучшится - #Силуанов
— Минфин России (@ru_minfin) 21 Травень 2015
Раніше міністр заявляв, що пік падіння економіки припаде на 1-й квартал 2015 року. «1-й квартал буде найслабшим за економічним зростанням - саме на нього припала основна частина неминучої адаптації економічної динаміки. Проте вже з другого півріччя ми не виключаємо можливості відновлення зростання», - сказав Сілуанов у середині квітня на розширеній колегії Мінфіну.