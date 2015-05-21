Українсько-американська рада з торгівлі й інвестицій після трирічної перерви відновила роботу

Українсько-американська рада з торгівлі й інвестицій, що припинила свою діяльність 3 роки тому, відновила роботу, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з повідомленням, у Києві відбулося засідання української частини ради під головуванням заступника міністра - торгового представника України Наталії Микольскої, метою якого є підготовка до повноцінного засідання з участю американських партнерів 28-29 травня.

«Хотілося б попросити, щоб питання, котрі піднімаються на засіданні ради, були практичними, такими, що вимагають негайного вирішення у короткотерміновій та середньотерміновій перспективі, та стратегічними, які б визначали напрями руху", - наголосила торговий представник України.

Крім того, на засіданні розглядалися питання захисту інтелектуальної власності, ліквідації двосторонніх торговельних бар'єрів і доступу українських товарів на американський ринок.

Читайте такожУкраїна і США підписали угоду про кредитні гарантії на $1 мільярдТакож українська частина ради обговорила питання проведення Українсько-американського бізнес-саміту, запланованого на 13 липня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус заявляв, що Україна і США домовилися про проведення 28-29 травня у Києві засідання ради з торгівлі та інвестицій, яке не проводилося три роки.

Крім того, на липень поточного року заплановано Українсько-американський бізнес-саміт (US-Ukraine Business Summit), який пройде у Вашингтоні.