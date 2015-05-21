Світовий банк закликає українську владу прискорити боротьбу з корупцією

Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією за останній рік, але необхідно прискорити цей процес, заявив директор Світового банку у справах України, Білорусі й Молдови Чімяо Фан під час зустрічі у Міністерстві юстиції України.

«Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією впродовж останнього року, але ще багато потрібно зробити і, чесно кажучи, це потрібно робити ще швидше. Бо ви розумієте, що очікування громадськості дуже високі», - сказав Фан.

Зокрема він відзначив прогрес у боротьбі з корупцією в енергетичній сфері, де усунуто посередників між «Нафтогазом» і «Газпромом», встановлено ринкове ціноутворення на газ для споживачів й ухвалено ряд законів.

«Також я б хотів привітати ухвалення парламентом і урядом низки антикорупційних законів. Безперечно, це дуже важливий крок, але боротьба з корупцією потребує подальших зусиль. Коли створена законодавча база для боротьби з корупцією, важливо впроваджувати практичні кроки», - додав Фан.

За його словами, в цьому напрямі необхідно прискорити роботу з організації Національного агентства із запобіганню корупції, зокрема створити міжвідомчу робочу групу і прискорити процес електронного декларування доходів чиновників.

Читайте такожЗ 2016 року декларації українських чиновників хочуть порівнювати з їхнім стилем життяФан наголосив, що Світовий банк й інші міжнародні партнери готові надавати нашій країні фінансову й технічну підтримку в напрямі боротьби з корупцією й поліпшення державного управління.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2014 року Кабінет міністрів України прийняв антикорупційну стратегію до 2017 року. Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, представляючи стратегію, відновити економічне зростання в країні неможливо без реального ефективного удару по основній перешкоді на шляху реформ – корупції, і уряд вже розглядає 10 конкретних кроків у рамках цієї стратегії.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада прийняла Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України», після чого було створено само бюро як правоохоронний орган, завданням якого є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, вчиненим високими посадовими особами, які становлять загрозу національній безпеці.

Згодом, у березні цього року, уряд створив ще один, превентивний орган - Національне агентство з питань запобігання корупції. 22 квітня Кабмін почав конкурс на призначення керівництва нацагентства.