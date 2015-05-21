Українці за три місяці переказали з-за кордону понад $500 мільйонів

Українці в першому кварталі 2015 році переказали в Україну з-за кордону з використанням систем переказу 502,5 млн дол. США (в еквіваленті), повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, загалом з використанням внутрішньобанківських, внутрішньодержавних і міжнародних систем переказу коштів, створених як резидентами, так і нерезидентами, громадяни країни в першому кварталі переказали за межі України 137,8 млн дол. США (в еквіваленті). Обсяг переказів у межах України становив 12,6 млрд грн.

Читайте такожУкраїнці за рік переказали з-за кордону $3,9 млрдТакож повідомляється, що станом на 1 квітня 2015 року на території України здійснювали діяльність 24 системи переказу коштів, створених резидентами, у тому числі 19 банківських систем переказу коштів і п'ять систем небанківських установ. Крім того, на території країни функціонували 19 міжнародних систем переказу коштів, створених нерезидентами. Учасниками таких систем є банки України, небанківські фінансові установи й «Укрпошта».

Як повідомляв УНІАН, українці в 2014 році переказали в Україну з-за кордону з використанням систем переказу 3,885 млрд дол. США (в еквіваленті).