Іноземні інвестори вимагають від України в судах 170 мільярдів гривень

Загальна сума вимог за судовими спорами до України від міжнародних інвесторів та інших юридичних осіб становить близько 170 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив заступник міністра юстиції України Антон Янчук.

"Дуже важлива частина роботи як Міністерства юстиції, так і інших органів державної влади, складає супровід інтересів Держави Україна у спорах з іноземними, міжнародними інвесторами та іншими іноземними юридичними особами. Я хочу вас поінформувати, що наразі Міністерство юстиції здійснює супровід 19 судових спорів за участі України та іноземних інвесторів, а також веде роботу з досудової медиації по 21 претензії до Держави Україна", - наголосив Янчук.

Читайте такожПрямі іноземні інвестиції в Україну через падіння гривні знизилися на 10%За його словами, "наразі загальна сума вимог за спорами і за судовими справами становить приблизно 170 мільярдів гривень".

Для порівняння Янчук зазначив, що у 2014 році сукупна сума позовних вимог до держави становила близько 30 млрд грн, а у 2013 р - близько 20 млрд грн.

Заступник міністра пояснив, що таке суттєве підвищення судових спорів пов'язане з певним колом причин, які, за його словами, є об'єктивними.

Так, до першої причини він відніс "окупацію частини території України і збройну агресію Росії на сході України". "Це певним чином мотивує іноземних інвесторів до оперативного захисту своїх прав і інтересів", - сказав Янчук.

До другої причини він відніс "супротив олігархів процесам деолігархізації, які до прикладу у відповідь на підвищення податків за користування природними ресурсами, ініціюють штучні претензії до держави, користуючись складною економічною ситуацією".

До третьої причини він відніс зміну курсу гривні до іноземних валют.

"І четверта причина, це відома причина, одна з підстав проведення судової реформи, це неналежне функціонування судової системи України", - наголосив Янчук.

Також він зазначив, що вимоги іноземних інвесторів грунтуються для прикладу, коли державою Україна уклюдаються двосторонні угоди про визнання і взаємний захист інвестицій з іншими державами. "Ці угоди містять певний перелік зобов'язань відносно інвестора-резидента іншої договірною державою і його прав", - сказав Янчук, зазначивши, що зазвичай ці права сформульовані досить широко, а зобов'язання держави досить жорстко.

Янчук пояснив, що порушення права інвестора може полягати у незабезпеченні його права на доступ до правосуддя, на справедливий суд чи оперативний розгляд його справи.